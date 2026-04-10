إقليم كردستان العراق يعلن تعرضه لهجمات بالمسيرات رغم وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان بشمال العراق، الجمعة، تعرض بعض المناطق بالإقليم لهجمات ليلة الخميس، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عددا من المناطق الخاضعة لسيطرتها شهدت هجمات، دون مزيد من التفاصيل بشأن الأهداف أو المناطق التي تم استهدافها.

وفي الوقت ذاته، جدد البيان التأكيد على دعم الإقليم للسلام والاستقرار.

وشدد البيان، على أن الإقليم "لم يكن يوما ولن يكون طرفا في الحروب أو التوترات".

وأضاف أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار في المنطقة، فقد تعرضت عدة مناطق في الإقليم لهجمات بواسطة طائرات مسيرة، تم التصدي لها وإسقاطها".

وأشار البيان، إلى أنه في الوقت الذي يُتوقع فيه عودة الأوضاع إلى طبيعتها، تواصل "عناصر إرهابية وجهات خبيثة لا ترغب في استقرار البلاد وتقدمها" محاولاتها لخلق الفوضى.

وأكد على دعم الإقليم للسلام والاستقرار، داعيا جميع الأطراف إلى وضع حد لهذه الهجمات.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مددها مرارا، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، محذرا من "تدمير حضارة بأكملها" في حال عدم الامتثال.