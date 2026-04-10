سنغافورة تستبعد فرض قيود على صادرات الوقود

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج، إن الدولة الجزيرة لن تقيد صادرات النفط من مصافي التكرير بها بسبب الاضطرابات الناتجة عن حرب إيران.

وأضاف وونج في مؤتمر صحفي مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز: "لا نعتزم تقييد الصادرات. لم نضطر لفعل هذا حتى في أحلك أيام كوفيد-19 ولن نفعل ذلك حتى في أزمة الطاقة الحالية... الأمر افتراضي، لن يحدث".

وقال ألبانيز إن وونج أعطى نفس التأكيدات خلال اجتماعهما الثنائي، وأضاف: "رئيس الوزراء واثق في الاجتماعات الخاصة بنفس القدر أمام الجمهور".

وفي حين تعتبر أستراليا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لسنغافورة، تعد الأخيرة، أكبر مورد للمنتجات البترولية المكررة إلى كانبرا.

وذكر بيان صادر عن الحكومة السنغافورية أمس أن زيارة ألبانيز سوف تعزز جهود سنغافورة الإقليمية لضمان استمرار تدفق إمدادات الوقود من خلال تعزيز وصول أستراليا إليه.

وقالت سنغافورة: "تأتي هذه الزيارة في إطار التزام أستراليا وسنغافورة المشترك بضمان استمرار تدفق الوقود بين البلدين والعمل معا لتعزيز مرونة سلسلة إمدادات الطاقة".

وقال ألبانيز أمس إن حكومته تكثف تحركاتها لزيادة إمدادات الوقود إلى أستراليا.