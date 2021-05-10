ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار أمام مدرسة بالعاصمة الأفغانية إلى 64

ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين جراء الانفجار الذي وقع أمس الأول السبت، أمام مدرسة للفتيات بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 64 قتيلا.

وقال مصدر في وزارة الصحة الأفغانية، حسبما ذكرت وكالة باجفاك الأفغانية، اليوم الاثنين، "إن حصيلة القتلى في الانفجار الذي وقع بحي دشت برشا، ارتفعت إلى 64 قتيلا".

وقال بيان للرئيس الأفغاني أشرف غني "إن طالبان مسؤولة عن التفجير.. والتفجير يشير لعدم رغبة طالبان في حل الأزمة الأفغانية بشكل سلمي، بل يؤكد رغبتها في تعقيد الوضع".

جدير بالذكر أن أفغانستان تعاني من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة وحركة طالبان؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.