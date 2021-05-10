قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الهجمة الاستيطانية على القدس ليست وليدة اللحظة، ولكن هناك تكثيف كبير لها حاليًا، إضافة إلى الاستفادة من دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين ليزيدوا من مكاسبهم وتحقيق أخرى جديدة سواء في الأرض أو الأماكن المقدسة، مشيرًا إلى أهمية موقع حي الشيخ جراح.

وذكر أن إسرائيل لديها رغبة في انتزاع كل ما يمكن أن يتبقى من وجود فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، لافتًا إلى عقد اجتماعًا على المستوى الوزاري في الجامعة العربية يوم الثلاثاء المقبل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث ما يمكن أن تقوم به الجامعة.

وأكد أن جميع الوسائل الخاصة بالعمل السياسي ستكون مطروحة خلال اجتماع الجامعة العربية، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع آخر بمنظمة التعاون الإسلامي التي تم إنشائها في الأساس بعد عام 1969 عقب حريق المسجد الأقصى.

وأشار إلى تعاون الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في القضية الفلسطينية لعمل حملة كبيرة على المستوى الدولي، لتوضيح الحقائق وجذب الرأي العام الدولي في اتجاه تأييد الحق الفلسطيني في هذه المدينة.

