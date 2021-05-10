التعاون الإسلامي ترحب بعزم السعودية إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإعلان وزارة الحج السعودية عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية.

وثمن العثيمين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الحرص الدائم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة.

وأشاد بالرعاية والعناية التي توليها المملكة العربية السعودية، لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، ونجاحها في الحفاظ على إقامة شعيرة الحج في الموسم الماضي مقدمة العناية القصوى لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس.