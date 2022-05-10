الكويت تهيب بمواطنيها تأجيل سفرهم إلى سريلانكا لعدم استقرار الوضع الأمني

أهابت سفارة دولة الكويت لدى سريلانكا، مواطنيها الراغبين بالسفر إلى جمهورية سريلانكا بتأجيل سفرهم، نظراً لإعلان الحكومة السريلانكية حالة الطوارئ وحظر التجول في أنحاء البلاد؛ بسبب الاحتجاجات وعدم استقرار الوضع الأمني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الثلاثاء، دعت السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا، الحذر والابتعاد عن مناطق وأماكن الاحتجاجات، وضرورة التواصل مع هاتف البعثة المخصص لحالات الطوارئ: «0094 (77) 330 0077».

وأعلنت شرطة سريلانكا، أمس الاثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وقالت السلطات إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح. وأفاد مراسلو فرانس برس أن أشخاصًا موالين لراجاباكسا، هاجموا بالعصي والهراوات المتظاهرين المخيمين خارج مكتب الرئيس، منذ 9 أبريل الماضي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة، الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.

وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة، والتي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.