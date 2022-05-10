وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تركز على الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تركز على موضوع الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية، والوقود المستدام في قطاع الطيران، مؤكدا أن المملكة ملتزمة بتحقيق كل هذه الأهداف.

وأضاف الإبراهيم - خلال كلمته في مؤتمر "مستقبل الطيران" وفقا لقناة الإخبارية السعودية، أن العالم يتغير بوتيرة سريعة خاصة وأن جائحة كورونا كانت سببا في جهود سرعة التحول خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن المملكة على استعداد للاستثمار والتطوير للتعافي من جائحة كورونا، ووضع سياسات وإجراءات عالمية مناسبة تتواءم مع الاقتصاد الجديد.

ونوه بأن الاقتصاد بدأ بعد الجائحة إلى الانتقال لتنشيط قطاع الطيران وصناعته، حيث وضع الأساسيات للاستثمار في هذا المجال، مبينا أن هناك توجها في التمويل ليبلغ أكثر من 37 مليار دولار لدعم مجال السفر والسياحة وتحقيق الازدهار والنماء، مؤكداً أن قطاع الطيران لديه قدرة كبيرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كان وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالسعودية المهندس صالح الجاسر، قد افتتح أمس الاثنين، أعمال «مؤتمر مستقبل الطيران» الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويعد المؤتمر حدثا دوليا نوعيا وفريدا في قطاع الطيران المدني؛ كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات.

ويشهد المؤتمر توقيع ما يزيد على خمسين اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلاً عن إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين كل من القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

وبلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر 60 دولة، في حين بلغ عدد المشاركين 2000 مشارك وأكثر من 4000 مسجل في فعاليات المؤتمر.

ويركز مؤتمر مستقبل الطيران على ثلاثة محاور أساسية، هي «الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسة ومؤثرة في صناعة الطيران المدني».