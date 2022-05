هاجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مواطنه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد الإعلان عن اختيار المغرب لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وذلك في ظل اقتراب نادي الوداد المغربي من التأهل لنهائي البطولة القارية، بعد انتصاره الكبير في ذهاب نصف نهائي البطولة خارج الديار على بيترو أتلتيكو الأنجولي، وهو ما يعني الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وينتقص من حقوق الأحمر.

ونشر مدرب النادي الأهلي، عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»، فتح من خلالها النار على مواطنه موتسيبي الذي عمل تحت قيادته من قبل أثناء توليه مهمة تدريب فريق صن داونز، الذي كان يملكه في وقت سابق رئيس «كاف» الحالي.

وأعاد موسيماني نشر العديد من تغريدات جماهير النادي الأهلي، والإعلاميين التي اتهمت الاتحاد الإفريقي وموتسيبي بالفساد.

وعلق موسيماني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بالتالي: «عندما انتهت مباريات دور المجموعات كانت الشائعات تقول أن جنوب إفريقيا ستستضيف النهائي بعد أن تحددت مباريات نصف النهائي كان هناك حالة من الصمت، ثم فجأة بعد الانتهاء من مباريات الذهاب تستضيف المغرب البطولة؟!».

وأضاف في تغريدة آخرى: «بالمناسبة كنت أتلقى رسائل الحب باستمرار قبل مباراتي في نصف النهائي ضد سطيف.. من نفس المصدر.. خمن من؟ لسوء الحظ، لقد حولت هذا إلى دافع وليس إلهاء ذهني».

كما نشر «موسيماني» عبر حسابه صورة تبرز تصدر «هاشتاج» «أوقفوا فساد الكاف» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر العالم، معلقا بسخرية: «ما سبب كل هذا؟ التريند الأكثر شيوعا ورقم 1 على مستوى العالم؟!».

When the Caf Champions League group stages games were finished,rumours were saying SA is hosting. Hao,jikijiki,after semifinals game were decided,there was a loud silence on the country to host the final.Then after the first leg of the semi finals, suddenly Morocco is hosting.🤔

By the way I consistently got my “Love” letters again before my semi final game against Setif.

From the same source.

Guess from who?

Unfortunately I have turned this is into a motivation than a mental distraction.💪🏿