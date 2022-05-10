تبطين 470 كيلو مترا من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية التحتية المائية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد ،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وأشار المحافظ، بحسب تقرير الري"، إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 470كم بتكلفة تزيد عن مليار و 77 مليون جنيه تقريبا، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريباًبتكلفة تقدر بـ2 مليار و499 مليون جنيه تقريبا، تخدم 361 ألفا و391 فدانا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 686.9 كم تخدم زمام 223 ألفا و323 فدانا باعتمادات تقدر بـ1 مليار و744مليونا 675 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 217.7 كم، باعتماد يزيد عن 754 مليون جينه.

وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

وأشا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودةز

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده المهندس نصر بركات البلاصى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.