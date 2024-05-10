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ينطلق، غدا السبت، اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (33)، التي تستضيفها البحرين.

ويشارك في الاجتماع كل من نايف بن محمد العنزي وكيل وزارة المالية السعودية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة، يوسف عبدالله الحمود، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية للشئون المالية.

ومن المقرر أن تلقي كلمة الأمانة العامة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

ويبدأ الاجتماع بالجلسة الافتتاحية والتي تكون عادة (علنية)، يليها جلسة العمل الأولى تكون (مغلقة)، لاعتماد مشروع جدول الأعمال، ومناقشة بنود مشروع جدول الأعمال، يليها جلسة العمل الثانية، وأيضا تكون (مغلقة) لاعتماد مشاريع القرارات.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال 11 بندا، وهم تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023- 2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني والمحدثة في عام 2023.

ومن أبرز البنود المطروحة آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية والاحتفاء بيوم شهيد الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل.

بالإضافة إلى بند أخير حول ما يستجد من أعمال بشأن مجموعة من القضايا ومنها التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ومبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، والاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية المواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا.