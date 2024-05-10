رئيس بنما يستبعد إعادة فتح منجم نحاس حتى تتخلي الشركة المشغلة عن قضية تحكيم

قال رئيس بنما المنتخب إنه لن يدخل في محادثات لإعادة فتح منجم نحاس عملاق حتى تتخلى الشركة التي تقوم بتشغيله "فيرست كوانتوم مينرالز ليمتد ، عن اجراءات تحكيم ضد بلاده.

وقال خوسيه راؤول مولينو ،في تصريحات للبرنامج الإذاعي "بنما إين ديريكتو"، إن المحكمة العليا في البلاد قد تحدثت ،سواء بالخير أو بالسوء " معتبرة أن عقد التعدين لشركة فيرست كوانتوم بشأن عملية كوبر بنما بأنه ملئ بالبنود غير الدستورية وأن أي محادثات جديدة سوف تتطلب نموذج عمل مختلف تماما،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس .

وتم إغلاق المنجم منذ شهر نوفمير عندما أصدر الرئيس البنمي المنتهية ولايته لورنتينو كورتيزو ، الأمر بالإغلاق بعد حكم المحكمة الذي أعقب عدة أشهر من الأضطرابات المدنية في جميع أنحاء البلاد بسبب العقد.