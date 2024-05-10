سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة الثوب الأبيض

أطلق الفنان سعود أبو سلطان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الثوب الأبيض"، وهي من كلمات طلال الرواشدة، وألحان وتوزيع حاتم منصور، ومكس وماستر حذيفة الفارس، وجيتار جوزيف دمرجيان، وكورال الأردن، وإدارة فنية عبدالله البداد، وإشراف عام حسن طالب.

دحيّة "الثوب الأبيض" هي مزيج ما بين الإيقاع، والكلمة، والحركة، والصوت، حيث تعبر عن استسلام العروس للّون الأبيض، والذي بدوره يعني استسلامها للحبّ أيضا.

"الثوب الأبيض" تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة تيونز أرابيا على موقع يوتيوب، وعلى كافة الإذاعات العربية، والمتاجر الموسيقية.

ومن المقرر أن تشهد الساحة الفنية نشاطاً مستمراً للفنان سعود أبو سلطان، خلال الفترة المقبلة، حيث يطرح عدد من أغانيه الجديدة، التي يتعاون فيها مع أبرز الشعراء، والملحنين العرب.



