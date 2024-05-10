تعرف على بنود مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في البحرين

أعلنت جامعة الدول العربية عن بنود مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33 المقرر انطلاقها في البحرين الخميس المقبل.

وأشارت الجامعة في بيان إلى أن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي، يتضمن 11 بندا رئيسيا، بالاضافة إلى بند أخير حول ما يستجد من أعمال بشأن أيضا مجموعة من البنود المعنية بالأمن المائي، ومجال التكنولوجيا المالية والابتكار..

وأوضح البيان أنه يأتي بند تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك.

وتم إدراج هذا البند استناداً إلى قرارات القسم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن، من ثم تأتي خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وقد تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة المندوبية الدائمة لفلسطين رقم (3179) بتاريخ 2013/12/28.

أما فيما يخص البند الثالث فهو معني بالتجارة الحرة التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي،

بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023- 2028)، وهذا البند تم إدراجه بناء على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (1146) د.ع (47) بتاريخ 28/2/2024، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني والمحدثة في عام (2023)، فقد تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة منظمة العمل العربية رقم (468) بتاريخ 2023/6/25.

كما تم إدراج بند عقد اجتماعي جديد الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل امن وعادل ومستدام، بناء على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (1004) د.ع (43) بتاريخ 20/12/2023

وأيضا من أبرز البنود المطروحة هو بند آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، وقد تم إدراج هذا البند بناء على قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب رقم (1004) د.ع (43) بتاريخ 20/12/2023.

وبند الاحتفاء بيوم شهيد الصحة، الذي تم إدراجه بناء على مقترح السعودية بتاريخ 2023/7/25.



وتأتي مشاركة تجارب السعودية الناجحة في القطاع كتب ضمن الصحي، ضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الدورة العادية ٣٣، وذلك بناء على مذكرة الوفد الدائم للسعودية رقم (3538) بتاريخ 4/1/2024.

وفيما يخص البند العاشر فقد تضمن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي تم إدراجه بناء على مذكرة الوفد الدائم للسعودية رقم (3538) بتاريخ 4/1/2024

والبند الحادي عشر فهو معني بالرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة و العمل، والذي تم إدراجه بناء على مقترح الأمانة العامة.

هذا بالإضافة للبند الثاني عشر الذي يتضمن ما يستجد من أعمال سواء فيما يخص التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة المندوبية الدائمة للبحرين رقم379 بتاريخ 14/3/2024، أو مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وتم إدراج هذا البند بناء على مذكرة المنظمة العربية للسياحة رقم 72 بتاريخ 19/3/2023، أيضا الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية المواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، المحدثة 2030 - 2020، وقد تم إدراج هذا البند بناء على قرار المجلس الوزاري العربي للمياه رقم 287 بتاريخ 22/11/2023.

وختاما بند المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، الذي تم إدراجه بناء على مذكرة المندوبية الدائمة للإمارات رقم (40-73) بتاريخ 16/4/2024 وبند مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي تم إدراجه بناء على مذكرة الوفد الدائم للسعودية 5456- بتاريخ 21/4/2024.