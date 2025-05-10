 ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بدمنهور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بدمنهور

خميس البرعى
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 11:23 ص | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 11:23 ص

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، وضبط المخالفات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومكافحة كل صور الفساد والتلاعب بالأسواق.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم السبت، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هِديّة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، شنت حملة تموينية بدمنهور، إذ أسفرت عن ضبط سيارة محمّلة بـ8 أطنان و300 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعّم الخاص بالبطاقات التموينية، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة لضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم المقدَّم للمواطنين، وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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