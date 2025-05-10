واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ54 من استئناف الحرب، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، في ظل اتساع رقعة الجوع لتشمل فئات جديدة من السكان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي "يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين"، مشيرًا إلى مرور 40 يومًا على إغلاق المخابز، و70 يومًا على إغلاق المعابر ومنع إدخال 39 ألف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود والدواء، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي غزة والشمال، استشهد خمسة فلسطينيين نتيجة استهداف الطيران المروحي الإسرائيلي لخيمة للنازحين في حيّ الصبرة جنوب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي استهدف حيّ التفاح شرقي المدينة.

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال محلًا تجاريًا في حي الرمال وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

واستشهد الصياد أحمد مقداد وأُصيب شقيقه بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليهما في بحر مخيم الشاطئ غرب غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 12 فلسطينيا في سلسلة غارات على مدينة غزة.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، استشهد أربعة إثر قصف مركز التموين التابع لوكالة “أونروا".

كما أُصيبت فلسطينية برصاص آلية تابعة لجيش الاحتلال قرب محطة البراوي في بيت لاهيا شمال القطاع، بينما جدد الاحتلال قصفه المدفعي على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.

وفي جنوب القطاع، وتحديدا في مدينة خان يونس، أدّت غارة مساء الجمعة، إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وفي وسط القطاع، أسفر قصف وقع فجر الجمعة، عن سقوط ثلاثة شهداء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 27 شهيدًا – بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض – و85 إصابة.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52787 شهيدًا و119349 إصابة.

أما منذ استئناف الحرب في 18 مارس، فقد بلغت الحصيلة 2678 شهيدًا و7308 مصابا.