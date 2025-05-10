الداخلية السورية تفرج عن 6 موقوفين على خلفية أحداث صحنايا في دمشق

أفرجت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن ستة موقوفين على خلفية أحداث بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن وزارة الداخلية أطلقت سراح ستة موقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك بحضور إدارة منطقة داريا وعدد من الوجهاء.

وأشار "تلفزيون سوريا"، إلى أن وزارة الداخلية السورية، أفرجت في وقت سابق عن دفعة سابقة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في ريف دمشق، وضمت 14 شخصاً.

وكانت إدارة الأمن العام، أفرجت عن الدفعة الأولى في الثاني من الشهر الجاري، والتي ضمّت 32 موقوفاً، بتوجيه من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومدير الأمن في المحافظة، حسام الطحّان.

كما أفرجت القوى الأمنية في الرابع والخامس من الشهر الجاري، عن 44 موقوفاً، على دفعتين، بحضور وجهاء المنطقة، وإدارة منطقة داريا بريف دمشق.

وشهدت مدينة أشرفية صحنايا مواجهات وتوتراً كبيراً في 30 أبريل الماضي، على خلفية هجوم "مجموعات مسلحة خارجة على القانون" على حاجز أمني في المدينة، تبعه هجوم آخر على آليات المدنيين وإدارة "الأمن العام"