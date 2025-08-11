انقطاع كامل للكهرباء في عدة محافظات عراقية

أفاد فرع توزيع كهرباء كركوك، اليوم الإثنين، بحدوث «إطفاء عام للمنظومة الكهربائية» في جميع أنحاء العراق.

وذكر إعلام الفرع في بيان تلقته وكالة «بغداد اليوم» أنه «في تمام الساعة 15:00 حدث إطفاء عام للمنظومة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد»، مشيرًا إلى إعادة تشغيل المحطات تباعًا.

وفي شأن متصل، أفاد مصدر مطلع، بانقطاع كامل للتيار الكهربائي في عموم محافظة البصرة؛ بسبب عطل فني.

وقال المصدر لـ «بغداد اليوم» إن «جميع محطات كهرباء خرجت عن العمل نتيجة الأحمال العالية وارتفاع درجات الحرارة».

وفي أول تعليق على انطفاء الكهرباء في العراق، أوضح رئيس لجنة الطاقة، النائب محمد نوري عبد الربه، في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك» أن «الإطفاء التام للمنظومة الكهربائية في العراق حدث بسبب خلل في خطوط النقل».