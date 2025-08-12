فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى لاستقبال موجة حارة تتجاوز الـ 40 درجة مئوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حالة تأهب قصوى وذلك استعدادا لاستقبال موجة حر شديدة تتجاوز درجات الحرارة فيها الـ 40 درجة مئوية.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" السكان في أجزاء شاسعة من البلاد، إلى توخي الحذر الشديد اليوم الثلاثاء.

وتم وضع 14 إدارة فرنسية تحت أعلى مستوى تحذير من الحرارة وهو مستوى اللون الأحمر، بينما ظلت 64 إدارة أخرى عند مستوى التحذير البرتقالي اللون.

وأعلنت وزيرة الصحة كاترين فوتران، أن المستشفيات جاهزة لاستقبال المرضى الذين تتسبب الحرارة الشديدة في إضعاف صحتهم، حيث تؤدي الأحوال الجوية أيضًا غلى ارتفاع مستويات الأوزون وتدهور جودة الهواء في المدن.

وللمساعدة في تخفيف درجة حرارة الجو بالنسبة للسكان، أبقت مدينة ليون إحدى الحدائق مفتوحة طوال الليل للسماح لهم بالنوم في الهواء الطلق، بينما فتحت عدة متاحف مكيفة أبوابها مجانًا لتوفير الراحة للمواطنين.

وفي بوردو، تم فُتِح مركز لتوفير مأوى من الحر للمشردين.