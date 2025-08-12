كاف يدين أحداث مباراة كينيا والمغرب في أمم أفريقيا للمحليين

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا يستنكر فيه الخروقات والانتهاكات الأمنية التي حدثت بملعب كاساراني الذي استضاف لقاء كينيا والمغرب ببطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا في الوقت الحالي بطولة أمم أفريقيا للمحليين على أن تنتهي يوم 30 أغسطس الجاري.

وقال "كاف" في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة الخروقات الأمنية المستمرة، بما في ذلك الحوادث التي وقعت، يوم الأحد الماضي خلال مباراة منتخب كينيا ونظيره المغربي، في بطولة أمم أفريقيا للمحليين".

وأضاف البيان: "أحال كاف الخروقات الأمنية إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأكمل: "يجري كاف مناقشات مع لجنة التنظيم المحلية في كينيا والحكومة الكينية لضمان الامتثال للوائح كاف، بما في ذلك بروتوكولات السلامة والأمن".

وشهدت المباراة بعض الخروقات الأمنية عن طريق كسر إحدى البوابات ودخول الجماهير بدون تذاكر، وهو ما فاق سعة الملعب، بجانب اقتحام المناطق المخصصة لوسائل الإعلام.