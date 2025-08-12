 مصدر فلسطيني مسئول ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 1:31 م القاهرة
مصدر فلسطيني مسئول ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة غزة

وفا
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 1:23 م

قال مصدر مسئول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية «غير صحيح».

وأضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

