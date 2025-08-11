العراق وإيران يوقعان اتفاقية أمنية مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود

وقع العراق وإيران، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم أمنية مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني رعى توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد السوداني خلال اجتماعه مع المسؤول الإيراني على سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع طهران، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

كما جدد موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني.

من جانبه أكد لاريجاني حرص بلاده على تنمية العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة.