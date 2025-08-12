تركيا تستهدف المنتقدين المعارضين في حملة جديدة لمكافحة الفساد

كثف المحققون الأتراك من حملتهم لمكافحة الفساد التي تستهدف البلديات التي تحكمها المعارضة، حيث ألقوا القبض على عدد من المسئولين في إسطنبول وأنطاليا.

وفي إسطنبول، تم إلقاء القبض على 13 شخصا في إطار العمليات، في حين تم احتجاز 17 شخصا في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم موظفين في إدارات المدن وشركات.

وقالت الأناضول، إن المشتبه بهم يواجهون تهما تشمل الرشوة والتلاعب بالعطاءات والانتماء لمنظمة إرهابية.

تأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة من العمليات المشابه التي استهدفت ساسة بحزب الشعب الجمهوري.