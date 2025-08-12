صالون نفرتيتي يستضيف الكاتب إبراهيم عبدالمجيد في أمسية ثرية بالذكريات والعوالم الروائية

استضاف صالون نفرتيتي الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، يوم الأحد الماضي، الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، أحد أبرز الأصوات الإبداعية في الأدب العربي المعاصر، وذلك بين ساحات قصر الأمير طاز بالخليفة، في أمسية أدبية ثرية بالذكريات والعوالم الروائية.

وتحدث "عبدالمجيد"، خلال الأمسية، عن البحر وذكرياته مع مدينة الإسكندرية، تلك المدينة التي شكّلت وجدان الكثير من أعماله الروائية، والتي وصفها بأنها "بين شطرين وميه".

وخلال اللقاء، اصطحب "عبدالمجيد"، الحضور في جولة بين الأمواج والحواري القديمة، مستعيدًا صور البحر في طفولته وشبابه، وكيف انعكست ملامحه الزرقاء وأصواته الموحية على نسيج رواياته، التي تمزج بين السيرة الذاتية والتخييل الأدبي.

ووضف الإسكندرية، بأنها مدينة الحلم، وملتقى الثقافات، ومصدر إلهام لا ينضب، مستعرضًا أجواء أعماله التي وثّقت تحولات المدينة وأجيالها

وقرأ خلال الفعالية، جزءا من قصة قصيرة من مجموعته "أشجار السراب"، وبعضا من أشعار بطل كتابه

"الإسكندرية في غيمة".

وشهدت الأمسية، تفاعلًا لافتًا من الحاضرين الذين طرحوا أسئلة حول تقنيات السرد وعلاقة الروائي بالبحر كرمز ومعنى، وعن علاقته بالقاهرة العاصمة التي يعيش ويبدع فيها والتي ظهرت في كتاباته كمدينة متشابكة، مزدحمة بالتاريخ والتحولات الاجتماعية.

وشارك في الفعالية الفنان التشكيلي سمير عبد الغني، بعدد من لوحاته الفنية التي استلهمها من رواية "لا أحد ينام في الإسكندرية".

يُذكر أن صالون "نفرتيتي" الثقافي انطلق كمبادرة ثقافية على يد مجموعة من الصحفيات المصريات؛ ليكون منصة حرة للحوار الثقافي والفكري، ويشرف عليه الصحفيات كاميليا عتريس، ومشيرة موسى، وأماني عبدالحميد، والإذاعية وفاء عبد الحمي؛ د من أجل تعزيز الهوية المصرية وتراثها الإنساني في مواجهة تيارات التغريب والنسيان.