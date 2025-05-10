وزير الإسكان يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارية بالطرق والمرافق والكهرباء لقطع الأراضي البديلة في منطقة رأس الحكمة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالأعمال الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال من المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وأوضح حجاجي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، وقطع الأراضي البديلة بالمنطقة جنوب مشروع القطار السريع، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وبدوره، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.

وأشار البيان، إلى أن مشروع أعمال تصميم وتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة يشمل شبكات (مياه - حريق ري - صرف صحي - صرف مطر)، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة بمساحة 1800 فدان، وجارٍ التنفيذ لمدرسة تجريبي بالمنطقة.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، أعمال الكهرباء بمنطقة السكن البديل جنوب مشروع القطار السريع لأصحاب التواجدات برأس الحكمة، حيث جرى حفر مسار الكابلات المتوسط حوالي 500 متر طولي من إجمالي 10 كم، وتركيب 430 عامودا منخفضا من أصل 500 عامود بالمقايسة، وإطلاق التيار الكهربائي لغرفة توزيع الكهرباء رقم 5 من غرف الموزعات، وتركيب 47 عدادا.