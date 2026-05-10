رصف وتطوير شوارع بشبين الكوم وتلا وبركة السبع ضمن الخطة الاستثمارية في المنوفية

تواصل محافظة المنوفية، تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بعدد من مراكز ومدن المحافظة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية؛ بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات.



وشهد مركز شبين الكوم، تنفيذ أعمال الرصف النهائية بشارع داير الناحية بقرية ميت مسعود، إلى جانب استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البطل أحمد عبدالعزيز.



فيما تواصلت بمدينة تلا، أعمال فرد طبقة السن بشارع السنترال تمهيدًا لاستكمال مراحل الرصف.



ونفذت أعمال رش طبقة البيتومين (MCO) بمدخل قرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع؛ تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.



وأكد المحافظ، في بيان له، ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية، والتواجد الميداني المستمر لمتابعة آليات تنفيذ المشروعات المستهدفة، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق مستهدفات التنمية ويُسهم في تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.