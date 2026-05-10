صحة مطروح: وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الخدمة العلاجية ومعايير السلامة الوقائية

قال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم وضع عدة محاور فنية ووقائية لضمان توفير بيئة علاجية آمنة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بديوان عام المديرية، بحضور كافة القيادات الفنية والإدارية والرقابية، بهدف تحقيق التكامل التام بين تقديم الخدمة العلاجية وتطبيق معايير السلامة الوقائية.

وشارك في الاجتماع الدكتور حلمي أغا، وكيل المديرية، والدكتور مصطفى أشرف، مدير مرفق هيئة الإسعاف بمطروح، والدكتور مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة أمل فهمي، مدير عام الصيدلة، والدكتور شادي شاهين، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور شريف كامل، مدير إدارة المستشفيات والطوارئ، إلى جانب مديري المستشفيات العامة والنوعية والمركزية، ومديري إدارات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والترصد وصحة البيئة.

وشهد الاجتماع مناقشة حزمة من الإجراءات التنظيمية والوقائية، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط في تطبيق معايير مكافحة العدوى والتعقيم وفق المعايير العالمية، مع تكثيف نشاط فرق الترصد الوبائي بالمستشفيات، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل جميع المنشآت الصحية، وتأمين منظومات الغازات والكهرباء والحماية المدنية.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف الأرصدة الدوائية والمستلزمات الطبية، مع التأكيد على توافر الكميات المناسبة من الأدوية والمستلزمات، إلى جانب التأكد من سلامة المياه والتخلص الآمن من النفايات الطبية بما يحافظ على البيئة المحيطة.

وناقش الحضور آليات تعزيز الربط والتنسيق بين مرفق الإسعاف وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، حيث أكد وكيل الوزارة أهمية التنسيق اللحظي لضمان سرعة استقبال الحالات الحرجة وحوادث الطرق، والعمل على تذليل أي عقبات أمام فرق الإسعاف بما يضمن سرعة دوران سيارات المرفق وعودتها إلى نقاط الارتكاز.

وأكد الدكتور أحمد رفعت، خلال الاجتماع، أن تكامل الأدوار بين قطاعي الطب العلاجي والطب الوقائي، وإدارة المستشفيات والطوارئ، يمثل السبيل الأمثل لتحقيق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجان متابعة برئاسة الدكتور حلمي أغا، وكيل المديرية، للوقوف على تنفيذ التوجيهات الصادرة، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية المفاجئة، وتكثيف مرور فرق الإشراف التابعة للمديرية على جميع مستشفيات المحافظة، لضمان الانضباط وتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.







