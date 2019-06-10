مسئول بالكرملين: روسيا اضطرت للرد على خطوات تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي

قال المسئول في قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، إن بلاده تضطر للرد على خطوات تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، لكنها لن توافق أبدًا على أن تكون عاجزة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أوشاكوف قوله:" إن ما تحتاج إليه روسيا حاليا- بعيدا عن البعد عن تدمير العناصر المتبقية من الاستقرار الاستراتيجي أو ردعه، ولكن على العكس من ذلك تماما- هو الحفاظ على أنظمة نزع التسلح وتعزيزها".

وأضاف المسئول الروسي:" أنه حان الوقت للرد على الخطوات المذكورة سالفا. فقد أعلنت قيادتنا مرارًا وتكرارًا أننا لن نسمح بوضع يكون فيه بلدنا عاجزًا بشكل يُضعف أمنه، لذلك لن نكون عاجزين، وستعرفون جميعًا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أنظمتنا الدفاعية الجديدة وأنظمتنا الأخرى".