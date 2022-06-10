 أمريكا تجدد التزامها بالعمل مع حلفائها في تعزيز السلام بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تجدد التزامها بالعمل مع حلفائها في تعزيز السلام بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:58 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:58 م

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بالعمل مع حلفائها، بما في ذلك الفلبين، لتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد استقلال الفلبين، إنه يتطلع أن تنتقل الفلبين إلى إدارة جديدة، وإلى تعميق صداقتنا الدائمة على أساس القيم والالتزامات المشتركة.

وأعرب عن امتنانه علاقات الصداقة والتعاون القوية بين شعبي البلدين على مدى عقود عديدة وللشراكة التي طورناها عبر العديد من المجالات، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي التمسك بالنظام البحري الدولي القائم على القواعد.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي، البيان قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب الفلبين بمناسبة الاحتفال بعيد استقلالهم الموافق 12 يونيو.


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