المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينعى المهندس عمرو نصار

نعى المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء مجلس إدارة المجلس، المهندس عمرو نصار وزير الصناعة السابق، الذي وافته المنية مساء الخميس 9 يونيو 2022.



ويتقدم أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.



يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.



عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.