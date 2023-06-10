البنوك تطالب شركة الشرقية للسكر بسداد الفوائد المستحقة على مديونيات بقيمة 4 مليارات جنيه

طالب تحالف مصرفى يضم ١٣ بنكا من شركة الشرقية للسكر «النوران» بسداد الفوائد المديونيات المستحقة على الشركة والبالغ قيمتها أربعة مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.



أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنوك الدائنة سبق أن توصلت إلى اتفاقية مع الشركة لجدولة الديون المستحقة عليها لمدة عشر سنوات منها عامان سماح لسداد اصل الدين مع اسقاط الفوائد وغرامات التأخير بسبب صعوبة المركز المالى للشركة.



«استطاعت الشركة تحقيق أرباح مع زيادة رأسمالها وهو ما دفع البنوك للمطالبة بتحصيل فوائد على الديون المستحقة عليها والتى سبق التنازل عنها بسبب الوضع المالى للشركة» تبعا للمصادر.



ويضم تحالف البنوك الدائنة عودة ــ مصر، وتنمية الصادرات، وبنك مصر، والعربى، والقاهرة، وأبوظبى الأول، والعقارى المصرى العربى، والمصرى الخليجى، والتنمية الصناعية، والإسكندرية، والمصرف المتحد، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.



وسبق أن قامت البنوك بوضع مخصصات بنسبة 30% للمديونيات المستحقة لها لدى الشركة التى تعثرت فى سداد التزاماتها بسبب توقف الانتاج لخلافات بين المساهمين.



يذكر أن الشركة الشرقية لصناعة السكر «النوران» ــ شركة مساهمة مصرية ــ تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول البنجر وتصدره، وتنتج الشركة سنويا 400 ألف طن سكر تكفى 15% من الاستهلاك المحلى، والباقى يصدر للدول العربية والأوروبية باجمالى استثمارات ٤٠٠ مليون دولار.



وقال أشرف محمود، أكبر مؤسسى شركة الشرقية للسكر، فى تصريحات سابقة أن صناعة السكر من البنجر شهدت طفرة كبيرة، خاصة أنها صناعة لم تكن موجودة لأن مصر كانت تنتج السكر من القصب، مشيرا إلى أن زراعة البنجر زادت فى مصر من 25 ألفًا إلى 600 ألف طن فى العقود الأخيرة، مشيرا إلى أن المصنع مخطط له يكون على الأقل 3 خطوط وكل خط ينتج 300 ألف طن وإنتاج خطوط للخميرة والصناعات المكملة وكل ما يخرج من البنجر.