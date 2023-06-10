إصابة سائق في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالوراق

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أصيب سائق بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية؛ مما أسفر عن إصابة شخص، نقل إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.