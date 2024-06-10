حماس بعد مباحثات مع الجهاد الإسلامي: 4 شروط لإنجاز وقف اتفاق إطلاق النار بغزة

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التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة، اليوم الاثنين، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائبه محمد الهندي خلال زيارتهم الحالية إلى الدوحة.

وقال بيان صادر عن حماس، إن اللقاء تناول مجمل التطورات السياسية والميدانية وخاصة المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الوفدان على وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني على المستوى المرحلي والاستراتيجي، وأشادا بوحدة جبهة المقاومة وبساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وتوقف الحضور أمام صمود الشعب الفلسطيني وعطائه رغم المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مخيم النصيرات قبل يومين.

وأشاد الوفدان بأداء المقاومة وثباتها وقدرتها في الدفاع عن الفلسطينيين ومواجهة عدوان الاحتلال وتوجيه الضربات المتتالية له وإجهاض أهدافه السياسية والعسكرية من حربه على القطاع.

وبحث الوفدان تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب، مؤكدين أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من القطاع وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وصفقة تبادل جادة.

كما استعرض الحضور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وجرائم الاحتلال في الضفة والقدس وضرورة وضع حد لهذه الجرائم والعنصرية التي يمارسها الاحتلال.