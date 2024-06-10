مروان عطية: صعوبة الجو أثرت على الأداء أمام غينيا بيساو

علق مروان عطية، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، على التعادل مع غينيا بيساو، في مباراة المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب الوطني تعادل 1-1 مع مستضيفه غينيا بيساو، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في كندا وأمريكا والمكسيك.

وقال مروان عطية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الحمدلله على كل حال.. ملعب صعب وطقس صعب ورطوبة عالية للغاية».

وأضاف: «الشوط التاني كان أفضل من الأول والأداء تحسن بشكل كبير، تمكنا من الاستحواذ على اللعب رغم صعوبة الملعب والجو».

وتابع: «البعض قد يرى أن منتخب غينيا بيساو منتخب ضعيف، ولكن في الحقيقة فريق رخم في الملعب وقوي في الالتحامات، ولكن تمكنا في الشوط الثاني من التسجيل وكنا نستطيع التسجيل مرة أخرى».

وأوضح: «تحدثنا مع بعضنا البعض بين الشوطين وحفزنا بعضنا، لو لم نستطع الفوز فلا يجب أن نخسر ونقطة تزود رصيدنا ونعوض في مصر.. وفي الشوط الثاني اعتدنا على الجو وأرضية الملعب وعرفنا طريقة لعبهم ونقاط ضعفهم».

وأردف: «نحلم بالوصول لكأس العالم،3 أو 4 لاعبين فقط من الجيل الحالي شاركوا في كأس العالم والجميع لديه طموح لتكرار هذا الإنجاز».

وأتم: «نشكر الجمهور على الحضور في المباراة الأولى أمام بوركينا فاسو والدعم الكبير، ونعدهم إن شاء نستطيع تحقيق الفوز في المباريات المقبلة ونسعدهم بالتأهل لكأس العالم».

المنتخب الوطني رفع رصيده للنقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، كما رفع منتخب غينيا بيساو رصيده للنقطة 6 في المركز الثاني، قبل مباراة بوركينا فاسو وسيراليون التي تقام مساء اليوم كذلك.