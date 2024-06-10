حزب الله اللبناني ينفذ هجوما جويا بسرب مسيرات على مقر قيادة إسرائيلي شرق نهاريا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة إسرائيلي شرق نهاريا.

وقال الحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام" إن الهجوم استهدف "أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها ‏إصابة مباشرة، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح". ‏

وأعلن الحزب، في بيانات منفصلة اليوم، استهداف موقع "بياض بليدا" الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية، وجنود إسرائيليين في مستعمرات " المنارة" و"يرؤون" و"أفيفيم".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ،اليوم، أطراف بلدات "شبعا" و"مركبا" و"يارون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي خرقا لجدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقتي "النبطية" و"اقليم التفاح" محدثا دويا قويا. كما خرق جدار الصوت فوق منطقة "صيدا" في جنوب لبنان.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان أمس الأحد أحد عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 365.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.