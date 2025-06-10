نشطاء في مجال البيئة يقاضون ولاية ألمانية لإخفاقها في تحقيق أهداف المناخ

قالت مجموعة العمل البيئي بألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن النشطاء في مجال حماية البيئة وجهوا اتهامات لولاية بادن فورتمبيرج بجنوب غرب ألمانيا لإخفاقها في تحقيق أهداف المناخ.

وتسعى المجموعة غير الربحية، التي وجهت الاتهامات في المحكمة الإدارية بالولاية في مانهايم، لإجبار سلطات الولاية على تمرير برنامج عمل قبل انتخابات الولاية المقررة في مارس 2026 لتحقيق الأهداف التي فرضتها الولاية على نفسها.

ووفقا لمعاهدة حماية المناخ بالولاية، فإنه يتعين عليها الحد من الانبعاثات الغازية بنسبة 65% مقارنة بمستويات 1990 بحلول 2030، على أن تصبح الولاية حيادية المناخ بحلول 2040.

ولكن العام الماضي، توقع العلماء أن لا تتمكن الولاية، التي تضم الكثير من الشركات الصناعية، من بينها شركات كبرى في مجال السيارات مثل بورشه ومرسيدس، من تحقيق هدف 2030.