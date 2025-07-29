جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد مطار بن جوريون

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بالنوعية ضد استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان مصور، إن «قوتهم الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢».

وأضاف سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.

وأشار إلى أنهم مستمرون في عملياتهم التي قال إنها تأتي انتصارًا للمظلومين والمجوعين من أبناء الشعب الفلسطيني، وإسنادًا لمقاومته، ودعمًا لصموده.

وقال سريع: «عملياتنا مستمرة حتى رفع الحصار ووقف العدوان على غزة».