السجن المؤبد للرجلين اللذين جلبا قنبلة لقتل الصحفية المالطية جاليزيا

صدر حكم بالسجن المؤبد ضد رجلين في مالطا على خلفية المساعدة على قتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا والتحريض عليه، بعد نحو ثماني سنوات من الهجوم الدموي الذي تم تنفيذه بقنبلة.

وأعلنت المحكمة في العاصمة فاليتا الحكم اليوم الثلاثاء، بعدما خلصت هيئة المحلفين الأسبوع الماضي إلى أن الرجلين مذنبان. وتم توجيه الاتهام لهما لجلب القنبلة التي تم زرعها في السيارة وقتلت الصحفية في 16 أكتوبر 2017.

وكانت كاروانا جاليزيا إحدى أشهر الصحفيين في مالطا، وكانت تنشر مقالات عن الفساد واسع النطاق في البلاد لسنوات عديدة. وأثار قتلها الغضب في الجزيرة التابعة للاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم.