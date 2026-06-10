لانجيلير: الخلاف مع الإدارة سبب تقديم استقالتي في الأهلي

أكد آرت لانجيلير، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن الدخول في خلافات مع إدارة الأحمر، كان هو السبب وراء مغادرته منصبه.

وقال آرت لانجيلير في تصريحات لقناة أون سبورت: "مغادرة الأهلي؟ هذا شيء يحدث في كرة القدم.. الأهلي كان سعيدًا بعملي، وكانت هناك لقاءات لتمديد التعاقد، ولكنني قررت التوقف، وأن أنتقل إلى مشروع آخر".

وأضاف: "هذا الأمر يتعلق بالتناغم، وأن يكون كل طرف بيننا سعيدًا بما حدث.. أحب أن أكون مستقلًا، وقلت لهم، شكرًا، سوف أنتقل إلى مشروع آخر".

وأتم آرت لانجيلير تصريحاته قائلًا: "ربما استفاد الأهلي من عملي، وربما سيتعاقدون مع مدرب أجنبي آخر، أو سيأتي مدرب مصري.. كانت هناك بعض الخلافات بيننا في النقاشات التي تناولناها بشأن المستقبل، لكنني لن أكشف عن التفاصيل".