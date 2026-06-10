مقتل رجل في انفجار سيارة مفخخة قرب موسكو وسط تكهنات بشأن رتبته العسكرية

قال مدونون أوكرانيون وروس اليوم الثلاثاء إن رجلا لقي حتفه في انفجار سيارة مفخخة قرب العاصمة الروسية موسكو، فيما أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن الضحية كان كولونيلا أو جنرالا في قوات الصواريخ الروسية.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن الانفجار وقع في سيارة من طراز "بي إم دابليو" كانت تسير حوالي الساعة 0530 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن الإجراءات القانونية بدأت دون أن توضح اتجاه سير التحقيق.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن القنبلة المصنوعة من نحو نصف كيلوجرام من المتفجرات تم وضعها أسفل أرضية المركبة.

ويعتقد أن عنوان الضحية /57 عاما/ في بالاشيخا كان مدرجا على قائمة معلنة لأعداء أوكرانيا منذ 2023.

وأبطلت السلطات مساء اليوم أيضا مفعول جسم غريب جنوب غربي موسكو عن طريق تنفيذ تفجير تحت السيطرة.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من أربع سنوات.

وشهدت روسيا منذ بداية حربها ضد أوكرانيا حوادث اغتيال وتفجيرات وهجمات أخرى بشكل متكرر، أسفرت عن مقتل مدنيين أو أفراد بزي رسمي. كما يعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشكل متكرر إحباط هجمات إرهابية مزعومة واعتقال مشتبه بهم، يُتهمون بارتكاب جرائم بتكليف من أجهزة استخبارات أوكرانية.