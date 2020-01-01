الإسكان: بدء التخطيط لتطوير منطقة «الساحل الشمالي الغربي» بمساحة 707 آلاف فدان

قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تهدف إلى تطوير الساحل الشمالي، وتنميتها لتصبح حيّة طيلة العام لا في الصيف فقط.



وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية «ten»، مساء اليوم الجمعة، أن منطقة الساحل الشمالي تتمتع بمميزات هائلة وموارد عظيمة، ولم يتم استغلالها في السابق بالشكل اللائق، مشيرًا إلى قرار رئيس الجمهورية بضم منطقة الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية لتنميتها ومعاملتها معاملة المدن الجديدة.



وأوضح أن عمليات التخطيط بدأت بالفعل، ومن المقرر مد المناطق ذات الأولوية بالمرافق اللازمة والشبكات التي تؤهلها للتطور.



وأكد التنسيق الكامل بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، رافضًا تحديد مدى زمني لتنفيذ المشروع؛ نظرًا لأن المساحة شاسعة تصل إلى 707 آلاف فدان، تتطلب المد بالمرافق وإنشاء طرق ووضع التصميمات وتنفيذها، متوقعًا ظهور ملامح لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بشكله الجديد خلال عامين.





