اللجنة العليا لمراقبة اتفاق السلام الخاص بمسار دارفور تبحث تشكيل آليات التنفيذ

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أوصت اللجنة العليا المشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بمسار دارفور (غرب السودان)، بالإسراع في توقيع قانون مفوضية السلام، والذي يسهم في تشكيل الآليات المرتبطة بتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، اليوم السبت، اجتماع اللجنة العليا المشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بمسار دارفور، بحضور كبار مفاوضي المسار وقادة الحركات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة أحمد تقد لسان - في تصريح صحفي - إن الاجتماع استعرض عددا من القضايا المهمة المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، والمتمثلة في الهياكل التنظيمية والإدارية لآليات التنفيذ، مشيرا إلى تشكيل لجنة لإعداد هذه الهياكل الإدارية والتنظيمية الخاصة بآليات تنفيذ الاتفاق الخاص بالمسار.

وأضاف أن الاجتماع استعرض التقارير المرتبطة بهذه الآليات، وأوصى بعقد اجتماع مشترك لرؤساء التنظيمات السياسية الموقعة على اتفاق جوبا واللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بغرض حسم القضايا المرتبطة بالآليات الخاصة بمسار دارفور.

ولفت الناطق إلى أن الاجتماع ناقش تشكيل الآليات الخاصة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في هذا الجانب، واستمع إلى تقرير شامل حول سير عملية تنفيذ هذا البند.