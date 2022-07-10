الولايات المتحدة تحض قادة سريلانكا على العمل لتهدئة الاستياء الشعبي

حضت الولايات المتحدة الأمريكية قادة سريلانكا المستقبليين على العمل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي داخل البلاد.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد ـ إن الحكومة السريلانكية الجديدة يجب أن تعمل سريعا من أجل تحديد الحلول التي من شأنها توفير استقرار اقتصادي وتهدئة استياء الشعب.

وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيواردانا قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي فر أمس السبت من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسي، وافق على التنحي الأسبوع المقبل.