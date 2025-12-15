أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا يخططون لاستهداف وتفجير خمسة مواقع متفرقة في مدينة لوس أنجلوس.

وأشار المكتب إلى أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات تفجيرية منسقة ليلة رأس السنة باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقالت وزيرة العدل الأمريكية، بام باوندي، في بيان لها: "بعد تحقيق مكثف، تمكنت وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، من إحباط ما كان يمكن أن يتحول إلى مؤامرة إرهابية ضخمة ومروعة في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا، والتي تشمل مقاطعتي أورانج ولوس أنجلوس".

وأضافت أن الجماعة، التي تُعرف باسم "جبهة تحرير جزيرة السلاحف"، وهي جماعة يسارية متطرفة معادية للحكومة والنظام الرأسمالي، كانت تستعد لإجراء سلسلة من التفجيرات ضد أهداف متعددة في ولاية كاليفورنيا بدءًا من ليلة رأس السنة الجديدة.

وذكرت وزيرة العدل أن المجموعة كانت تخطط أيضًا لاستهداف وكلاء الهجرة، وتأمين الحدود، ومركبات مختلفة ضمن أهدافها المخططة.

وأكدت بام باوندي أن جهود مكاتب المدعين العامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي كانت حاسمة في ضمان قدرة الأمريكيين على العيش بأمان وسلام، وشددت على أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة هذه الجماعات الإرهابية وتقديم أفرادها إلى العدالة، مؤكدة التزام الحكومة بحماية أمن المواطنين من أي تهديد إرهابي محتمل.