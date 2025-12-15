أوكرانيا تأمل بأن تسهم مباحثات برلين بتحقيق السلام مع روسيا

قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، إن بلاده تواصل محادثاتها مع واشنطن في ألمانيا بشأن التوصل لخطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية اليوم قد يكون ممكنًا.

وتطرق عمروف بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إلى المحادثات الجارية في ألمانيا بشأن خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه يجري منذ أمس الأحد في برلين محادثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، قائلاً: "نأمل أن نصل في نهاية اليوم إلى اتفاق يقرّبنا أكثر من السلام".

وأضاف عمروف أن "المحادثات الأوكرانية - الأميركية خلال اليومين الماضيين كانت بنّاءة ومثمرة، وتم إحراز تقدم حقيقي".

وشدد على ضرورة عدم الوثوق بـ"الشائعات" و"التكهنات" المختلفة التي ظهرت في وسائل الإعلام بشأن المحادثات الجارية في برلين.

وقال: "الفريق الأمريكي بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعمل بشكل بنّاء للغاية للمساعدة في وصول أوكرانيا إلى اتفاق سلام دائم".

وأعرب عمروف عن شكره للولايات المتحدة على الجهود التي تبذلها لإنهاء الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

وفي 23 نوفمبر الفائت أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

جاء ذلك عقب مباحثات في جنيف، بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، لمناقشة خطة ترامب الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.