مصادر بالحكومة الألمانية: الناتو لن يوجه دعوة لأوكرانيا للانضمام للحلف

ذكرت مصادر في الحكومة الألمانية، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس (الناتو) لن توجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام للحلف خلال قمة الناتو المقرر عقدها غدا الثلاثاء على مدار يومين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقالت المصادر اليوم الاثنين في برلين: "الوقت لم يحن بعد لدعوة أوكرانيا لاتخاذ خطوات ملموسة نحو العضوية، ولا يوجد اجماع بين الحلفاء على ذلك أيضا".

وترى ألمانيا أن التركيز يجب أن يكون الآن على مساعدة أوكرانيا في الوضع الحالي بطريقة ملموسة للغاية.

وذكرت المصادر أن ألمانيا تضطلع هنا بدور خاص باعتبارها ثاني أكبر داعم لأوكرانيا في توريد الأسلحة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر تكثيف الشراكة مع أوكرانيا من خلال تأسيس مجلس يضم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، والذي من المقرر أن يجتمع أربع مرات سنويا.

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى خلال قمة فيلنيوس.

وتطالب أوكرانيا منذ أسابيع الناتو بتوجيه دعوة رسمية لها للانضمام للحلف.

وفي مطلع هذا الأسبوع جعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركته في القمة مشروطة باتخاذ قرار بشأن احتمالات انضمام أوكرانيا للحلف.

وقال في مقابلة مع محطة (إيه بي سي) الأمريكية بُثت أمس الأحد: "نريد اتخاذ جميع القرارات خلال القمة، وفي هذه الحالة ستكون مشاركتي محسومة ... لا أريد أن أذهب إلى فيلنيوس للتسلية إذا كان القرار قد اتخذ بالفعل".