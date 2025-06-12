 الهند: الطائرة المنكوبة كانت تقل 244 شخصا - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 1:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الهند: الطائرة المنكوبة كانت تقل 244 شخصا

نيودلهي/ الأناضول
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 1:01 م

أعلن المدير العام لهيئة الطيران المدني الهندية، فايز أحمد كيدواي، أن طائرة الركاب التي تحطمت في ولاية غوجارات، كانت تقل على متنها 244 شخصا.

وقال كيدواي في تصريحات، الخميس، إن الطائرة كانت تقل 244 شخصا، بينهم 232 راكبا وطاقما مكونا من 12 فردا.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام هندية بتحطم طائرة ركاب كانت متجهة من مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي بمدينة أحمد أباد في ولاية غوجارات، إلى مطار غاتويك بالعاصمة البريطانية لندن، بعد إقلاعها بقليل.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان أسود كثيف في منطقة تحطم الطائرة.

وأغلقت السلطات المطار والطرق المحيطة به، وتم إرسال العديد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

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