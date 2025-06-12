قاض أمريكي يحكم بعدم جواز ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكما بعدم جواز ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل، المعتقل في الولايات المتحدة على خلفية قيادته لمظاهرات داعمة لفلسطين.

ووفقا لشبكة "سي بي إس نيوز"، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في نيوآرك، مايكل فاربيارز، القرار المتعلق بوضع خليل، المحتجز في منشأة تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية لويزيانا منذ مارس المنصرم.

وقال فاربيارز في حكمه إنه لا يجوز ترحيل أو احتجاز الناشط الفلسطيني خليل بناء على وثائق قدمتها إدارة ترامب.

وأضاف: "ترى المحكمة أن مسيرة خليل المهنية وسمعته قد تضررت، وأن حريته في التعبير قد قُيدت، وأن لذلك عواقب وخيمة لا يمكن تلافيها".

وأشار إلى أن الحكومة مُنحت مهلة حتى الساعة 9.30 من صباح يوم الجمعة للرد، وبالتالي لن يدخل الحُكم حيز التنفيذ على الفور.​​​​​​​

وفي 8 مارس الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع وتدمير المنازل والمؤسسات الخدمية والمساجد والكنائس والبنية التحتية والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.