أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% وسط ترقب إعلان بيانات اقتصادية أمريكية

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في أولى تداولات الأسبوع، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.06%، مسجلا 77.64 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 1.11%، مسجلا 73.04% للبرميل.

وأنهت أسعار النفط، تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة 7 يوليو 2023، على ارتفاع بأكثر من 3%؛ لتحقق ثاني مكاسبها الأسبوعية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

وبحسب "رويترز"، قالت تينا تينج محللة شركة "سي إم سي ماركتس"، إن انخفاض الأسعار يرجع لتحلي تجار النفط بالحذر مترقبين صدور مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية في الصين هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات الحكومية الصينية، اليوم الإثنين، انكماش بوابة المصانع في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 7 سنوات خلال شهر يونيو، ما يؤيد تخفيض الطلب على النفط من قبل ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتباطأ التضخم السنوي في الصين إلى مستويات 0% في يونيو، بعد توقعات بثباته عند مستويات 0.2%، وهي أدنى قراءة منذ فبراير 2021.

ومع ذلك، توقعت تينج، أن تنتعش أسعار النفط بعد أن أعلن أوبك+ خططًا لزيادة خفض الإمدادات.

وكانت السعودية، أعلنت، مطلع الشهر الجاري، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، حتى نهاية شهر أغسطس المقبل وبذلك يكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأكدت السعودية، أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+"؛ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقررت روسيا خفض صادرات النفط طوعًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى شهر أغسطس في محاولة لدعم توازن السوق العالمية واستقرارها.