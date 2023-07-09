ألمانيا: أمس الأحد الأكثر سخونة في عام 2023

قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، إن الأحد، كان أكثر أيام عام 2023 سخونة في ألمانيا حتى الآن، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 38 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتم تسجيل أعلى درجة حرارة في منطقة كارلسروه لتصبح أكثر الأماكن سخونة في ألمانيا حتى الآن في عام 2023، في حين ارتفعت درجات الحرارة بصورة كبيرة في أماكن أخرى في جنوب ألمانيا مثل كيتسينجين في بافاريا.

ويشار إلى أن درجة الحرارة القياسية في ألمانيا بلغت 41.2 درجة مئوية في يوليو 2019 في دويسبورج وتونيسفورست.

وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها في ألمانيا في عام 2022، بلغت 40.1 درجة مئوية في هامبورج في يوليو.