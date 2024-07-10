الحكومة: التنسيق مع الشركات الأجنبية لزيادة معدلات الإنتاج والاستكشافات البترولية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه يتم التنسيق مع الشركات الأجنبية للعمل على زيادة معدلات الإنتاج والاستكشافات البترولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر يكون مصحوبًا بوفاء الدولة بمستحقات الشركاء.

وأشار إلى الاتفاق مع هذه الشركات على جدول ما تتبقى من مستحقات لها في الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الأمر يعكس مناخ الثقة لدى الشركات في حالة الاستثمار بمصر.

وأكد أن مصر تملك فرصا واعدة للاستثمار في مجال البترول والثروة المعدنية، لافتا إلى أن شركة إيني ستتوسع في أعمالها خلال الفترة المقبلة في مصر ومن ثم زيادة الإنتاج.

وأوضح أنّ ما أثير في الفترة الماضية عن توقف شركة إيني عن العمل في مصر كان غير صحيح على الإطلاق، كما أن الشركة بنفسها نفت هذا الأمر.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعاً على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع، مع التركيز على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء، بما يدفع جهود البحث والاستكشاف، مشيراً إلى الحرص على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من مصادر الطاقة المتنوعة.

من جهته، أكد المهندس كريم بدوي، أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي لتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يُسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز من أجل تلبية الاحتياجات وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.